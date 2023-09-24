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Президент Naiza о карьере Валентины Шевченко: «Мне кажется, что пришло время заканчивать. Нужно останавливаться»

Президент казахстанской лиги Naiza Нурбек Карабала считает, что Валентине Шевченко нужно заканчивать карьеру в MMA после ничьей с Алексой Грассо.

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