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Царьград

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УНИАН: склад "Новой почты" уничтожен в Запорожье

УНИАН: склад "Новой почты" уничтожен в Запорожье

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье уничтожен склад "Новой почты". Агентство УНИАН представило кадры разрушений и пожара.

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