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Царьград

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21 миллиард рублей дополнительных доходов бюджета Кузбасса направят на социалку

21 миллиард рублей дополнительных доходов бюджета Кузбасса направят на социалку

Стали известно, куда буду направлены дополнительные доходы бюджета Кузбасса.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, как будет распределен 21 миллиард рублей дополнительных доходов бюджета региона.

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