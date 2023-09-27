21 миллиард рублей дополнительных доходов бюджета Кузбасса направят на социалку

Стали известно, куда буду направлены дополнительные доходы бюджета Кузбасса.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, как будет распределен 21 миллиард рублей дополнительных доходов бюджета региона.
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