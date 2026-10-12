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«Известия» узнали о новых потерпевших по делу о хищении топлива у полиции

«Известия» узнали о новых потерпевших по делу о хищении топлива у полиции

В деле о хищении бензина и дизельного топлива у подмосковной полиции появились еще трое потерпевших: банк «Ак Барс», ООО «Сырьевые товары трейдинг» и компания «Алгоритм топливный интегратор», занимающаяся торговлей нефтепродуктами, выяснили «Известия».

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