«Известия» узнали о новых потерпевших по делу о хищении топлива у полиции

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В деле о хищении бензина и дизельного топлива у подмосковной полиции появились еще трое потерпевших: банк «Ак Барс», ООО «Сырьевые товары трейдинг» и компания «Алгоритм топливный интегратор», занимающаяся торговлей нефтепродуктами, выяснили «Известия».