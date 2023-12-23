Новый патент Sony, похоже, подтверждает слухи об апскейлинге в стиле DLSS для PS5 Pr...

Новый патент Sony, похоже, подтверждает слухи об апскейлинге в стиле DLSS для PS5 ProНовый патент Sony, похоже, подтверждает слухи о технологии масштабирования в стиле DLSS, которую может интегрировать в PS5 Pro и которая даст новой модели консоли существенное преимущество в производительности по сравнению с текущей версией.
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