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Стало известно, кто победил в конкурсе юных талантов «Синяя птица»

Стало известно, кто победил в конкурсе юных талантов «Синяя птица»

24 декабря на телеканале «Россия» состоялся финал десятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

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