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Царьград

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Обстрелы Белгородской области: повреждены дома и автомобили в шести районах

Обстрелы Белгородской области: повреждены дома и автомобили в шести районах

ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области: пострадали шесть районов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о применении 124 боеприпасов и 69 беспилотников.

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