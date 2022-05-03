Кто такие сборщики мочи и почему в старину от них зависела боеспособность армии

Начиная с темного Средневековья и, заканчивая просвещенным 18 веком, в городах Европы можно было встретить людей, кативших впереди себя деревянную бочку на колесах.
Популярные статьи
- Свершилось: Россия запрещает вывоз своего сырья и продукции в недружественные страны
- Иван Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Как украинцев лечить будем. Есть план
Свежие комментарии