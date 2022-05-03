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Кто такие сборщики мочи и почему в старину от них зависела боеспособность армии

Кто такие сборщики мочи и почему в старину от них зависела боеспособность армии

Начиная с темного Средневековья и, заканчивая просвещенным 18 веком, в городах Европы можно было встретить людей, кативших впереди себя деревянную бочку на колесах.

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