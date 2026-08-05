Учёные выявили неожиданный эффект для мозга от просмотра комедий

Исследователи пришли к выводу, что просмотр комедий повышает способность человеческого мозга воспринимать едва различимые положительные эмоции на лицах других людей, следует из публикации в журнале Scientific Reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии