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Аргументы и Факты

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Учёные выявили неожиданный эффект для мозга от просмотра комедий

Учёные выявили неожиданный эффект для мозга от просмотра комедий

Исследователи пришли к выводу, что просмотр комедий повышает способность человеческого мозга воспринимать едва различимые положительные эмоции на лицах других людей, следует из публикации в журнале Scientific Reports.

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