💡 Феодосия частично обесточена Без света также остались жители посёлков Щебетовка и Коктебель, а также села Наниково.
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💡 Феодосия частично обесточена Без света также остались жители посёлков Щебетовка и Коктебель, а также села Наниково.