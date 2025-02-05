Минтранс РФ проверит судоходные компании после крушения танкеров в Керченском проливе

Министерство транспорта России инициировало масштабную проверку судоходных компаний, занимающихся перевозками нефти и нефтепродуктов, после недавнего инцидента с крушением танкеров в Керченском проливе, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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