Фонтанка

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Куда пойти 5–8 марта: выставка об эмоциях, Масленица, «Касабланка» и пророчества Арендт

Куда пойти 5–8 марта: выставка об эмоциях, Масленица, «Касабланка» и пророчества Арендт

Отвлечься от информационной повестки на этих выходных помогут масленичные гулянья для детей и взрослых, классика среди цветов и пацифистские дискуссии в кино и лекториях.

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