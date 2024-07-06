В Екатеринбурге появится Аллея доноров. Её высадят в спорткомплексе «Локомотив». Героями станут доноры и семейные династии доноров, которые спасли ни одну жизнь.
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В Екатеринбурге появится Аллея доноров. Её высадят в спорткомплексе «Локомотив». Героями станут доноры и семейные династии доноров, которые спасли ни одну жизнь.
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