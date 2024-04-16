Шольцу посоветовали читать Конфуция после просьбы к Си Цзиньпину по России

Депутат Чепа дал совет Шольцу почитать Конфуция на фоне просьбы к Си Цзиньпину Просить Китай действовать не в своих интересах — глупо, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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