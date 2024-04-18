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Минобрнауки запретит частным организациям проводить экзамен по русскому языку для иностранцев

Минобрнауки запретит частным организациям проводить экзамен по русскому языку для иностранцев

Минобрнауки запретит частным организациям проводить экзамен по русскому языку для иностранцев Елена ГалицкаяСогласно последним новостям, с 1 мая в России будет введено новое правило, касающееся проведения экзаменов на знание русского языка как иностранного.

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