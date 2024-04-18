Минобрнауки запретит частным организациям проводить экзамен по русскому языку для иностранцев Елена ГалицкаяСогласно последним новостям, с 1 мая в России будет введено новое правило, касающееся проведения экзаменов на знание русского языка как иностранного.
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