Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023

Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 по московскому времени. В ходе церемонии награды от журнала France Football будут вручены лучшему игроку года, лучшей футболистке, лучшему тренеру и лучшему молодому футболисту.