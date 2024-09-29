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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев о недопуске россиян: «А СБР что-нибудь сделал, чтобы эта тема была поднята?»

Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение российских спортсменов, которое действует с 2022 года.

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