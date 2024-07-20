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Новости Тамбова

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После вмешательства прокуратуры тамбовчанину была установлена группа инвалидности

После вмешательства прокуратуры тамбовчанину была установлена группа инвалидности

Прокуратура Мордовского района провела проверку по обращению гражданина по вопросу качества оказания медицинской помощи, своевременности направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

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