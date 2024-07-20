После вмешательства прокуратуры тамбовчанину была установлена группа инвалидности

Прокуратура Мордовского района провела проверку по обращению гражданина по вопросу качества оказания медицинской помощи, своевременности направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.
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