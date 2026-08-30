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Газета.ру

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"Единая Россия" выступила за ужесточение ответственности за нападения на врачей

"Единая Россия" выступила за ужесточение ответственности за нападения на врачей

«Единая Россия» будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на медицинских работников и усиление их правовой защиты.

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