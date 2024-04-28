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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Большая утечка данных PlayStation – стали известны продажи всех основных игр Sony Е...

Большая утечка данных PlayStation – стали известны продажи всех основных игр Sony Е...

Большая утечка данных PlayStation – стали известны продажи всех основных игр SonyЕсли вы следите за нашей любимой индустрией на постоянной основе, то наверняка помните прошлогоднюю утечку данных от Insomniac Games, благодаря которой хакеры получили доступ не только к данным студии, но и ко многим другим сведениям… источник.

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