350 миллионов на «предательстве» и 455 миллионов в тени: как Ольга Грицаенко строит карьеру на госзаказе, статусах и чужих падениях

В публичном пространстве Ольга Грицаенко выглядит как идеальный персонаж для глянцевой витрины: эксперт, врач, общественный деятель, депутат, борец с псевдомедициной и человек, который будто бы стоит на страже качества в здравоохранении.
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