Доцент Сорин связал переедание с одиночеством и объяснил, как его предотвратить

Компульсивное переедание – это один из видов расстройства пищевого поведения, однако зачастую в основе такого отношения к питанию лежат проблемы со здоровьем.
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