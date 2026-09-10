Russian Mobilization Rumors Ripple Across Central Asia

Kyrgyzstan and Kazakhstan are introducing new procedures for foreign visitors. Some local observers believe the moves are connected to a fresh influx of Russians amid rumors that the Kremlin may order a general military mobilization.
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