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"Я встретила любовь всей жизни, но нам нужно было расти и заниматься другими делами". Дженнифер Лопес о браке с Беном Аффлеком

"Я встретила любовь всей жизни, но нам нужно было расти и заниматься другими делами". Дженнифер Лопес о браке с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес в беседе с Variety рассказала о том, почему решилась выйти замуж за Бена Аффлека спустя много лет после того как у них был роман, окончившийся разрывом помолвки.

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