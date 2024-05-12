Тамбур в доме — пережиток или необходимая постройка? Подписчик FORUMHOUSE с ником Валентин Пенза приобрёл участок за городом и принялся за планирование строительства кирпичного трёхуровневого дома площадью 90м2.
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