Два года правительству Мишустина-Белоусова. Удалось ли победить системных либералов

Два года правительству Мишустина-Белоусова. Удалось ли победить системных либералов

Два года назад было отправлено в отставку либеральном правительство Дмитрия Медведева. Во главе кабинета министров встал Михаил Мишустин.

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