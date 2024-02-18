Авдеевская катастрофа и разгром генштаба ВСУ

Когда 1 февраля замгоссекретаря Виктория Нуланд экстренно примчалась в Киев, было очевидно, что главная причина нежданного визита — перешедший в открытую в стадию неразрешимого клинча конфликт двух главнокомандующих: «верховного» Зеленского и ВСУ Залужного.
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