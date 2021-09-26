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Красивые азиатки

Красивые азиатки

Между прочим, на планете сейчас около 7.92 млрд человек. А азиатов 4,2 млрд, то есть 60% населения. Такие дела.

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Владимир Лисуков
Молодые азиатки ничем не хуже европеек. Встречался и только хорошее воспоминание.
Виктор Тарабрин
Куколки!!!
Н k
Все эти азиатки помесь с европейцами
Ербол Тулеушов
МОЛОДОСТЬ ЕСТЬ МОЛОДОСТЬ ! ЭХ , МОЛОДАЯ ???.....
Ербол Тулеушов
МОЛОДОСТЬ ЕСТЬ МОЛОДОСТЬ ! ЭХ , МОЛОДАЯ ???.....
Ербол Тулеушов
НОРМ ! НОРМ ! НОРМ !
Ербол Тулеушов
НОРМ ! НОРМ ! НОРМ !
Ербол Тулеушов
СУПЕР !
Ербол Тулеушов
СУПЕР !

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