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Культурология.рф

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История и археология: Сделал штангу из тракторных дисков, выиграл Олимпиаду и носил золотую медаль в носовом платке: Что оборвало блестящую карьеру Виталия Константинова

История и археология: Сделал штангу из тракторных дисков, выиграл Олимпиаду и носил золотую медаль в носовом платке: Что оборвало блестящую карьеру Виталия Константинова

Путь обычного деревенского мальчишки Виталия Константинова от его первой штанги, собранной из тракторных дисков, до олимпийской медали, которую он бережно хранил, завернутую в носовой платок, был непростым и полным всевозможных преград.

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