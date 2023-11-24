Мотор прогрелся – можно «втопить»? Не все так просто!

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Почему вы не советуете двигаться морозным утром сразу в быстром темпе, даже если двигатель уже прогрелся? Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор:– В прогреве нуждается не только двигатель, но и трансмиссия автомобиля.