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В Южной Корее погиб один из моряков, пострадавших при утечке хладагента

В Южной Корее погиб один из моряков, пострадавших при утечке хладагента

Российский моряк из числа пострадавших в результате утечки хладагента на судне «Калтан» в порту Пусана в Южнее Корее скончался в больнице.

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