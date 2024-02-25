Глава дипломатии ЕС допустил разрешение конфликта на Украине «в ближайшие месяцы»

Исход конфликта на Украине может быть определен уже «в ближайшие месяцы», заявил Жозеп Боррель. «Путин мобилизовал все ресурсы, заручился военной поддержкой со стороны Ирана и Северной Кореи, экономической — со стороны Китая», — отметил глава дипломатии ЕС.