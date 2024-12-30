Архангелогородец открыл спортивный клуб благодаря социальному контракту

О такой форме поддержки Егор Родионов узнал от друзей, решил воспользоваться шансом и реализовать свою мечтуВ итоге в столице Поморья появился спортивный клуб «Чемпион», где организованы занятия борьбой для детей с трёх лет.
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