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Соболев о Дуарте в «Спартаке»: «Ему будет тяжелее адаптироваться – он английского не знает»

Александр Соболев высказался об адаптации защитника Алексиса Дуарте в «Спартаке». «Дуарте провел сегодня второй матч, Тавареш — первый.

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