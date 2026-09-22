Тед Леонсис возглавил совет управляющих НХЛ вместо Джейкобса

Тед Леонсис избран председателем совета управляющих НХЛ, сменив Джереми Джейкобса. Русский форвард Александр Овечкин, играющий за "Вашингтон Кэпиталз", сохраняет рекорд по голам.
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