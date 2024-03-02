Кадр из видео в телеграм-канале Дмитрия Медведева Вчера 718 прочитали Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поводу распространенного в СМИ разговора между немецкими военными – начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте о планируемых атаках на Россию напомнил знаменитое стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его!» и призвал «бить немецко-фашистских оккупантов».
Медведев призвал «бить немецко-фашистских оккупантов»
Комментарии
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Betahon
Заместитель, очевидно, забыл, что его возраст пока соответствует призывному возрасту в ряды Красной армии, где можно доказать, как "бить немецко-фашистских оккупантов"...
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18 час.
С С
Дмитрий Анатольевич заматерел, стал жёстким критиком западлючего мира. Для меня, он наверное воплощение политика современности. Очень русофобской, дикой, необузданной, простецкой во всех отношениях. В их западных понятиях. А наш русский мир, он более чистый, трепетный, понятливый, бесхитростный. И вот этот наш мир мы будем защищать любыми способами. И Медведев Д.А. об этом неустанно говорит.
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18 час.
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