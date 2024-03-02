Медведев призвал «бить немецко-фашистских оккупантов»

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Дмитрий Анатольевич заматерел, стал жёстким критиком западлючего мира. Для меня, он наверное воплощение политика современности. Очень русофобской, дикой, необузданной, простецкой во всех отношениях. В их западных понятиях. А наш русский мир, он более чистый, трепетный, понятливый, бесхитростный. И вот этот наш мир мы будем защищать любыми способами. И Медведев Д.А. об этом неустанно говорит.