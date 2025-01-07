Цена биткоина растет на фоне снижения ликвидности

В последнее время цена биткоина значительно выросла, пройдя бурный путь к концу 2024 года. В настоящее время он торгуется на уровне 102 235 долларов США, увеличившись на 10% всего за одну неделю и приближаясь к своему предыдущему пику в 108 268 долларов США.