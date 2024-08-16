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Милонов призвал вернуть школьную форму царского или советского времени

Милонов призвал вернуть школьную форму царского или советского времени

Депутат назвал свою инициативу способом социальной поддержки. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил разработать для российских школьников форму «в духе и стиле лучших образцов императорской России и Советского Союза».

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