Милонов призвал вернуть школьную форму царского или советского времени

Депутат назвал свою инициативу способом социальной поддержки. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил разработать для российских школьников форму «в духе и стиле лучших образцов императорской России и Советского Союза».
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