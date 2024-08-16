Милонов призвал вернуть школьную форму царского или советского времени

Депутат назвал свою инициативу способом социальной поддержки. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил разработать для российских школьников форму «в духе и стиле лучших образцов императорской России и Советского Союза».