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"Махачев продолжает разносить UFC": Тарасов оценил бой россиянина с Порье

Ислам Махачев, в третий раз защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире UFC 302 в США, убедительно доказывает, что в настоящее время у него нет соперников в легком весе.

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