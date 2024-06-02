"Махачев продолжает разносить UFC": Тарасов оценил бой россиянина с Порье

Ислам Махачев, в третий раз защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире UFC 302 в США, убедительно доказывает, что в настоящее время у него нет соперников в легком весе.
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