Николич в ЦСКА, Джокович снялся с «РГ» и потеряет №1 рейтинга, условный бан Безрукова, «Ман Сити» ударил по АПЛ, Мбаппе приложил «ПСЖ», в «Зените» «нет запрета» на трансфер Соболева и другие новости

1. ЦСКА объявил о договоренности с Марко Николичем, который наконец получил долгожданную работу в РПЛ.
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