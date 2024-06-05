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Николич в ЦСКА, Джокович снялся с «РГ» и потеряет №1 рейтинга, условный бан Безрукова, «Ман Сити» ударил по АПЛ, Мбаппе приложил «ПСЖ», в «Зените» «нет запрета» на трансфер Соболева и другие новости

Николич в ЦСКА, Джокович снялся с «РГ» и потеряет №1 рейтинга, условный бан Безрукова, «Ман Сити» ударил по АПЛ, Мбаппе приложил «ПСЖ», в «Зените» «нет запрета» на трансфер Соболева и другие новости

1. ЦСКА объявил о договоренности с Марко Николичем, который наконец получил долгожданную работу в РПЛ.

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Комментарии
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Максим Комаров
Это Иван Карпов - супер инсайдер Масштаб подхвата впечатляет А гавно это фксм и за 3 рубли не сплавит, не то, что за 30 мильенов денег. Тем более, Зениту. Разве что, в пакете с Ареной Открытие вместе
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9 час.
сергей озеров
В Питере обожали публичного дрочилу,дзюбу,взяли алчного и заносчивого Бакаева, возьмут и яйцетряса Соболева у которого с головой не все ладно, и тоже будут обожать.Дайте время.сделают и главным бомбардиром лиги.Что поделать,такие рефлексы у боссов Зента.
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6 час.
КУАТ
Если перейдёт, риторика в корне изменится, как было с Дзюбой.
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4 час.

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