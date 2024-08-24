Гусеничный тягач МТ-ЛБ с пусковой установкой от РСЗО 9К55 «Град-1» на вооружении отдельной разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса ВС РФ в Курской области.
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Гусеничный тягач МТ-ЛБ с пусковой установкой от РСЗО 9К55 «Град-1» на вооружении отдельной разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса ВС РФ в Курской области.
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