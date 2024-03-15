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Добрый Мир

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«Дай миллион!»: почему ЕС требует у РФ румынское золото, откуда оно?

«Дай миллион!»: почему ЕС требует у РФ румынское золото, откуда оно?

Вчера 3,9K прочитали Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от России вернуть Румынии золотой запас и «национальное достояние».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Указ о розыске собственности принадлежащей России со времен царя Гороха и возвращение его России очень нужное дело. Но мое мнение надо принять еще закон о компенсации России бывшими государствами Варшавского договора средства вложенные СССР в восстановление и экономическое развитие этих государств. Так же принять закон о возмещении ущерба государствами за поставку вооружения и финансирование террористическому режиму Зе  и восстановление экономики, объектов инфраструктуры, социального назначения, жилья и т.д. на территории России, по мере освобождения исконных Русских земель.
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