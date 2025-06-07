Блогер Девин Джонстон представил улучшающие дизайн и охлаждение панели для PS5

Известный DIY-энтузиаст и видеоблогер Девин Джонстон представил комплект сменных панелей для игровой консоли PlayStation 5, который, по его утверждению, не только улучшает внешний вид устройства при горизонтальном размещении, но и способствует лучшему охлаждению по сравнению со стандартными крышками Sony.
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