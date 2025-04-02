Ученые разработали мозговой имплант, который переводит мысли в речь почти мгновенно

Ученым удалось усовершенствовать технологию интерфейса мозг-компьютер (BCI) до такой степени, что парализованная женщина смогла передавать мысли в виде слышимой речи практически в режиме реального времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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