ВСУ оказались в ловушке: взрыв моста оставил их без пути к отступлению

Константин Самарин

Всё будет, как обычно. Сначала обьявление, что украинские войска блокированы в мешке, а потом, что они срочно поканули занимаемые позиции. Этими сказками о "смертельных котлах" нас потчут постоянно. И ни одного ликвидированного котла. Что это откровенная дезинформация, или неспособность завершить операции по зачистке котлов?