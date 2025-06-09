ВСУ попали в ловушку на Южно-Донецком направлении, взорвав единственный мост для отступления вблизи села Комар в ДНР.
ВСУ оказались в ловушке: взрыв моста оставил их без пути к отступлению
Комментарии
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Константин Самарин
Всё будет, как обычно. Сначала обьявление, что украинские войска блокированы в мешке, а потом, что они срочно поканули занимаемые позиции. Этими сказками о "смертельных котлах" нас потчут постоянно. И ни одного ликвидированного котла. Что это откровенная дезинформация, или неспособность завершить операции по зачистке котлов?
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17 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Сжечь всех украинских трупняков! Деньги за ритуальные услуги с банды зелёного.
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9 час.
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