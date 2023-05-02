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В Каргопольском музее откроется выставка, для которой местный житель смастерил лодку

В Каргопольском музее откроется выставка, для которой местный житель смастерил лодку

Изготовил лодку для выставки о деревне Тихманьге потомственный профессиональный рыбак в нескольких поколениях Василий Екимов.

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