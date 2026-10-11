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Игдисамов — о лидерстве ЦСКА: «Мы не говорим громких слов. Самое главное, быть на первом месте после 30‑го тура»

Игдисамов — о лидерстве ЦСКА: «Мы не говорим громких слов. Самое главное, быть на первом месте после 30‑го тура»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по поводу лидерства армейцев в таблице РПЛ.Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по поводу лидерства армейцев в таблице РПЛ.

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