Разница между курсами туроператоров и ЦБ может достигать 7,5%, заявили эксперты

Разница между курсом туроператоров и курсом ЦБ может достигать 7,5%, а колебания между внутренними курсами компаний могут составлять до 4–5 рублей за доллар и 3–4 рублей за евро (например, при курсе ЦБ 87,81 руб.
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