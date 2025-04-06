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Разница между курсами туроператоров и ЦБ может достигать 7,5%, заявили эксперты

Разница между курсами туроператоров и ЦБ может достигать 7,5%, заявили эксперты

Разница между курсом туроператоров и курсом ЦБ может достигать 7,5%, а колебания между внутренними курсами компаний могут составлять до 4–5 рублей за доллар и 3–4 рублей за евро (например, при курсе ЦБ 87,81 руб.

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