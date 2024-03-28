Законченные лицемеры и моральные обрубыши

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот странно, а может и вовсе не странно, а совсем наоборот - вполне объяснимо и ожидаемо, но от мадам Брошкиной, Макара и прочих "светлоликих" никаких слов соболезнования и сочувствия тем, кого они считают "рабами и холопами" после террористического акта не последовало.