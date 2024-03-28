ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот странно, а может и вовсе не странно, а совсем наоборот - вполне объяснимо и ожидаемо, но от мадам Брошкиной, Макара и прочих "светлоликих" никаких слов соболезнования и сочувствия тем, кого они считают "рабами и холопами" после террористического акта не последовало.
Законченные лицемеры и моральные обрубыши
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
ну как теперь России без этих трудяг?
Ответить
15 час.
N
Nata
Так она такая и есть
Ответить
14 час.
Галина Смирнова
Она ж не сказала - прости за страну. Может, сама лично грешна перед таджиками, гадила им тихой сапой, теперь раскаивается?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии