Страна и люди
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Страна и люди

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Как советские дикторы сводили с ума немецких солдат, вклиниваясь в их частоты

Как советские дикторы сводили с ума немецких солдат, вклиниваясь в их частоты

Берлин, зима 1941 года. Добропорядочная немецкая семья собирается у радиоприемника, чтобы послушать сводку Верховного командования вермахта или очередную пламенную речь министра пропаганды Йозефа Геббельса.

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